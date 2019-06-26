Под Киевом пьяный мужчина с топором набросился на полицейского

В результате нападения старший сержант полиции получил повреждения левой руки

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Василькове задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии набросился с топором на полицейского охраны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Сообщение об угрозах соседа по спецлинии 102 поступило от жительницы города Васильков около 20 часов. Для выяснения всех обстоятельств по указанному адресу сразу прибыл наряд полиции охраны. Правоохранителей встретил хозяин с топором в руках и набросился на стражей порядка", - говорится в сообщении.

Работники полиции применили меры физического воздействия и задержали нападавшего. Установлено, что содержание алкоголя в крови мужчины составлял 1,6 промилле.

Сейчас 26-летний молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

В результате нападения старший сержант полиции получил повреждения левой руки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей. Так, при попытке задержания правонарушителя одного из правоохранителей нападающий ударил по лицу, второго укусил за ногу.

Также в центре Киева неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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