Под Киевом пьяный водитель сбил велосипедиста и сбежал
У мужчины на момент аварии содержание алкоголя в крови составило 1,6 промилле
В селе Погребы Броварского района 32-летний водитель Mercedes-Benz E200, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил велосипедиста и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
По данным правоохранителей, пьяный водитель наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пострадавшим оказался 75-летний житель Киева. Его с тяжелыми травмами каретой скорой помощи доставили в больницу.
Виновника ДТП оперативно разыскали и задержали. Установлено, что на момент аварии содержание алкоголя в крови правонарушителя составило 1,6 промилле. Mercedes-Benz с характерными для ДТП повреждениями изъят в качестве вещественного доказательства и помещен на площадку временного задержания транспортных средств.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся.
Также напомним, что в результате ДТП возле Политеха в Одессе на проспекте Шевченко погибли дети известных одесских предпринимателей.
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