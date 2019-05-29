Под Киевом пьяный водитель снес электроопору: в ДТП чудом никто не пострадал

У виновника аварии изъяли водительское удостоверение, а автомобиль передали под расписку жене

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice.

Водитель Ford Scorpio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в электроопору на улице Маяковского, 3, в Борисполе. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции города на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел накануне, 28 мая. 37-летний мужчина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на бетонную электроопору.

"Прибыв на место происшествия, патрульные увидели бордовую легковушку, на крыше которой лежал столб и электропровода под напряжением. Чудом в этом происшествии никто не пострадал. Во время общения инспекторы заметили у виновника ДТП признаки алкогольного опьянения. Пройти проверку правонарушитель согласился. Результат – 2,23 промилле алкоголя в крови. Это в 11 раз больше допустимой нормы содержания алкоголя", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На виновника аварии составили два административных протокола по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Поскольку у водителя не было полиса обязательного страхования, на него составили еще и протокол по ст. 126 КУоАП (управление без соответствующих документов).

У правонарушителя изъяли водительское удостоверение, а автомобиль передали под расписку жене.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На месте происшествия работала бригада инженеров Бориспольской РЭС, которые быстро разблокировали проезжую часть дороги и восстановили электроснабжение.

Напомним, что похожее ДТП произошло в Борисполе 21 мая. Тогда водитель Volkswagen въехал в электроопору, оставив без света ряд домов.

Ранее мы писали, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее. ДТП произошло накануне вечером, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.

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