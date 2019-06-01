Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову

1 июня, 13:34

За жизнь мальчика борются врачи

Фото: ordvor.com
Фото: ordvor.com.

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову после случайного выстрела.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сейчас за жизнь пострадавшего мальчика борются врачи – у него открытая черепно-мозговая травма, идет операция.

Полицейские провели комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства трагедии. Были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

Также были установлены люди, которые могут быть причастны к инциденту. Над расследованием обстоятельств происшествии работают полицейские, сотрудники Государственного бюро расследований и областной прокуратуры.

Напомним, ранее возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил проучить компанию, которая не реагировала на его замечания. 

Также мы писали о стрельбе у кафе в Барышевке, Киевской области, когда был убит заместитель начальника местного отделения полиции. Как выяснилось, полицейский в момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, ранение, выстрел, киевская область, переяслав-хмельницкий

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе копы нашли трехлетнюю девочку, которой пришлось жить в палатке

30 мая, 14:24

Полицейские ищут родителей малышки, пока она остается в больнице

В Днепре таксист сбил девятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП

30 мая, 12:13

Жуткая авария произошла в центре города

На что способно обычное дегтярное мыло

У Одессы появится еще один город-партнер

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Медведчука хотят назначить послом в КНДР

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Назад в прошлое: на Земле может наступить новая плиоценовая эпоха

Стало известно, когда «языковой закон» вступит в силу

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Сегодня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Нардепа расстреляли на глазах у всех: что произошло

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь