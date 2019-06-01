Под Киевом пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову
За жизнь мальчика борются врачи
В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову после случайного выстрела.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сейчас за жизнь пострадавшего мальчика борются врачи – у него открытая черепно-мозговая травма, идет операция.
Полицейские провели комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства трагедии. Были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.
Также были установлены люди, которые могут быть причастны к инциденту. Над расследованием обстоятельств происшествии работают полицейские, сотрудники Государственного бюро расследований и областной прокуратуры.
Напомним, ранее возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил проучить компанию, которая не реагировала на его замечания.
Также мы писали о стрельбе у кафе в Барышевке, Киевской области, когда был убит заместитель начальника местного отделения полиции. Как выяснилось, полицейский в момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.
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