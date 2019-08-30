Под Киевом раскрыли дерзкое убийство строителя

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области раскрыла дерзкое убийство строителя, тело которого обнаружили в канаве возле коттеджного городка "Зеленый бульвар" в Белогородке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность погибшего. Сложность работы правоохранителей заключалась в том, что убийца забрал у него все личные вещи. В течение суток следственно-оперативная группа вышла на след подозреваемого, он в это время скрывался в частном секторе одного из районов Киева, и задержали его", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В ходе следствия выяснилось, что 34-летний гражданин, житель восточного региона Украины, проживал в квартире погибшего. Мужчины дружили и вместе подрабатывали на стройке. Между ними произошел конфликт, который и привел к убийству.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Подозреваемый задержан. Сейчас он дает показания следователям. На днях судом ему будет избираться мера пресечения. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до 15 лет.

Ранее сообщалось, что столичная полиция раскрыла зверское убийство таксиста, которого выбросили из машины на Окружной дороге в Киеве с перерезанным горлом.

Тем временем в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram