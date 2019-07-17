Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом разбился мужчина, спускаясь на простынях с пятого этажа

17 июля, 13:21

ЧП произошло в Вишневом, мужчину госпитализировали

Фото: Киев Оперативный

В Вишневом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса.  Его госпитализировали. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Telegram.

"Мужик пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Фото: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что на Харьковском шоссе, 19 в Днепровском районе Киева экстремал решил испытать судьбу и прыгнул с парашютом с многоэтажки, однако "приземлился" на фонарном столбе. К счастью, обошлось без пострадавших. После того, как мужчину сняли со столба, он ушел домой.

Также сообщалось в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел 6 этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша. Как он чувствует себя и что делали родители, когда ребенок выпал из окна – рассказала корреспондент Ирина Антонюк.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег травмы, вишневое, разбился

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом разбился мужчина, спускаясь на простынях с пятого этажа". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом собака сильно покусала восьмилетнюю девочку

15 мая, 12:54

Ребенку животное покусало лицо и тело

Под Киевом избили главного метролога "Укравтогаза"

7 февраля, 14:52

На мужчину утром 7 февраля напали трое неизвестных

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Папарацци впервые подловили Меган с 2-месячным сыном на улице

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Зачем нужен детский гинеколог? Отвечает специалист

ГФС поймала известную АЗС на торговле нелегальным топливом

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула поклонников

Галкин показал пляжное видео с Пугачевой

50 способов перенести жару [инфографика]
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь