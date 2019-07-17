Под Киевом разбился мужчина, спускаясь на простынях с пятого этажа

ЧП произошло в Вишневом, мужчину госпитализировали

Фото: Киев Оперативный

В Вишневом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса. Его госпитализировали. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Telegram.

"Мужик пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Фото: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что на Харьковском шоссе, 19 в Днепровском районе Киева экстремал решил испытать судьбу и прыгнул с парашютом с многоэтажки, однако "приземлился" на фонарном столбе. К счастью, обошлось без пострадавших. После того, как мужчину сняли со столба, он ушел домой.

Также сообщалось в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел 6 этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша. Как он чувствует себя и что делали родители, когда ребенок выпал из окна – рассказала корреспондент Ирина Антонюк.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом разбился мужчина, спускаясь на простынях с пятого этажа". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"