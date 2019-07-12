Под Киевом разбойники в масках вынесли из дома пенсионеров крупную сумму денег
Пожилым супругам угрожали физической расправой
В селе Погребы произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение в селе Погребы путем свободного доступа через незапертую входную дверь. Угрожая супругам физической расправой, нападавшие завладели крупной суммой денег и драгоценностями", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
Полиция проводит ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, напавших на дом пенсионеров.
Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.
Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.
Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.
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