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Под Киевом разбойники в масках вынесли из дома пенсионеров крупную сумму денег

12 июля, 12:59

Пожилым супругам угрожали физической расправой

Иллюстрация. Фото: ipne.ws
Иллюстрация. Фото: ipne.ws.

В селе Погребы произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение в селе Погребы путем свободного доступа через незапертую входную дверь. Угрожая супругам физической расправой, нападавшие завладели крупной суммой денег и драгоценностями", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит  ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, напавших на дом пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.


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Тег разбой, ограбление, киевская область

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