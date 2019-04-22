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Под Киевом разбушевалась корь

Сегодня, 11:24

За прошлую неделю в Броварах корью заболел 41 человек

Фото: amicopediatra.it
Фото: amicopediatra.it.

В Броварах под Киевом за прошлую неделю выявили 41 случай заболевания корью. Об этом сообщается на сайте мэрии.

"Корь – 41 случай, взрослых – 21 случай, детей – 20, неорганизованных – 12, организованных – 8 (СШ №7 – 3 случая, ОШ №9, ДУУ "Барвинок" по 2 случая, "Алые паруса" – 1). При проведении эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие взрослые не привиты против кори, также не привит один ребенок по возрасту, отсутствует вакцинация у 11 детей, ревакцинация у троих детей, привиты по данным медицинской документации шесть детей", – говорится в сообщении.

Лечение в стационаре проходят 29 больных и еще 12 лечатся амбулаторно.

При этом в городе и районе по состоянию на 18 апреля корью заболел уже 351 человек, в том числе детей – 142, в городе 219 случаев, из них 101 ребенок, что составляет 46,1% от заболевших.

Напомним, что в Харьковском национальном университете имени Каразина врачи зафиксировали вспышку кори

В 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Также мы сообщали, что Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады

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Тег бровары, корь, киевская область, вспышка кори

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