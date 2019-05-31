Под Киевом разоблачили нелегальный цех по обработке янтаря

Незаконное производство организовал иностранец

Фото: rv.npu.gov.ua.

В Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины было изъято около двух тонн янтаря, который находился в цехе по обработке этого полудрагоценного камня.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по факту нарушения правил использования недр, которое привело к тяжким последствиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

"Уроженец иностранного государства вместе с сообщниками организовал в Одесской области нелегальное производство по обработке незаконно добытого янтаря. Деятельность "янтарного" дельца разоблачили и остановили в феврале. Однако после этого мужчина продолжал свою деятельность и организовал в Васильковском районе Киевской области нелегальное производство", – сообщил Лысенко.









По данным прокуратуры, в складских помещениях был оборудован цех со специальным оборудованием, а 30 мая сотрудники СБУ провели обыск в этом помещении, в ходе которого было изъято пять станков для обработки камня, 80 мешков с янтарем-сырцом общим весом почти в две тонны.

Как сообщалось, недавно в Ровенской области полиция изъяла восемь килограммов янтаря, который перевозился в двух автомобилях.

Ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

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