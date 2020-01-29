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Под Киевом разыскали ребенка, который сбежал от пьющей матери

29 января, 14:21

Мальчика приютила семья его одноклассника

Ювенальные полицейские Киевской области за два часа разыскали пропавшего десятилетнего мальчика. Об исчезновении своего сына, который ушел из дома в прошлые сутки, сегодня, 29 января, в 10 часов утра сообщила в полицию жительница города Белая Церковь, рассказали в полиции Киевской области.

Затрудняло поиски то, что женщина не сразу обратилась в полицию. Полицейским пояснила, что, якобы, искала своего ребенка самостоятельно.

На поиски мальчика был поднят по тревоге личный состав местного отдела полиции, ювенальные полицейские, были ориентированы мобильные наряды и общественность.

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Работники ювенальной превенции течение двух часов установили местонахождение беглеца. Как выяснилось, школьник убежал от своей матери, которая злоупотребляет алкогольными напитками, и нашел приют в семье своего одноклассника.

Относительно нерадивой матери правоохранители составили административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административном правонарушении. Также ювенальные полицейские сообщат об аморальном поведении этой женщины и невыполнении ею родительских обязанностей соответствующим социальным службам для дальнейшего сопровождения этой семьи.

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Как сообщалось, также в Белой Церкви мужчина выгнал из квартиры на улицу двух пятилетних сыновей-близнецов своей сожительницы. Испуганных малышей, которые были без присмотра взрослых, заметили неравнодушные люди на одной из улиц Белой Церкви и вызвали полицию. Полицейские нашли родственников детей, и впоследствии передали их бабушке. Также о происшествии сообщили соцслужбам.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Брюсселе тысячи людей протестовали против насилия над женщинами. Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем борьбы против насилия над женщинами (International Day for the Elimination of Violence against Women), который отмечается 25 ноября.

Также мы сообщали о том, что в Киеве суд впервые вынес приговор жителю столицы за избиения и унижения жены. Мужчину приговорили к трем месяцам лишения свободы – этот приговор стал первым в столице за домашнее насилие.

Стоит напомнить также, что мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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Белая Церковь полицейские пропал мальчик

Источник: Сегодня

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