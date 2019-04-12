Под Киевом рейдеры атаковали аграрный кооператив

Рейдеры попытались захватить аграрный кооператив в Киевской области

В Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.

По их словам, руководитель не выполнил своих функций, а потому должен уйти с занимаемой должности. Местные жители вышли к сельсосвету, утверждая, что их атакуют рейдеры, которые собираются отобрать землю.

После противостояния у сельсовета молодчики переехали к тракторной бригаде. Журналисты "Сегодня" пытались узнать, кого представляют мужчины и каковы их намерения. Но общаться с корреспондентами приезжие не захотели и начали угрожать.

Позже стало известно, что молодчики – охрана людей, которые назвались новым руководством сельскохозяйственного кооператива "Новоселицкий". Тут спортивные парни якобы обеспечивают правопорядок, лишь бы не было провокаций. Представитель действующего правления – Ирина Чернощокова – удивилась, когда узнала, что эти мужчины работают в кооперативе.

"Они представились сотрудниками возглавляемого мною кооператива. Предоставили выписку из реестра юридических лиц, и предоставили выписку, что прошли общие сборы членов кооператива и сменился руководитель", – подчеркнула она.

Кооператив "Новоселицкий" располагается в селе Ольшанская Новоселица, в 60 километрах от Киева. Работают здесь 45 человек. Арендуют землю у местных жителей – почти тысячу гектаров. Работники хозяйства убеждены, что события в селе – это рейдерский захват.

"Забрать нашу землю у селян, которые здесь испокон жили, испокон работали. Они и проговорились, что им ничего не нужно, кроме нашей земли", – заявила Екатерина Лисовская-Моренко, секретарь-кассир сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселицкий".

Местные жители говорят, что их якобы пытались подкупить, чтобы они поддержали новую власть.

"Они батюшке предлагали деньги, чтобы он в церкви людям, что они должны голосовать за новую власть, хаять эту власть", – рассказал Виктор Горпинко, житель села Ольшанская Новоселица.

В то же время, представитель тех, кто называет себя новым руководством, утверждает, что селяне недовольны нынешним руководителем кооператива. Мол, для села ничего не было сделано.

"Недовольны тем, что нет освещения, не ремонтируются дороги, очень плохие остановочные комплексы, недовольны очень многими вещами", – отметил юрист Александр Тимошенко.

Однако люди, слыша такие заявления, сразу же возмущаются и начинают скандировать: "Позор, позор, позор!"

Действующий глава кооператива утверждает, что закон на их стороне, а собрание, мол, провели с нарушением устава.

"По уставу, членом кооператива должен быть человек, который работает в этом кооперативе. Он обязан работать в этом кооперативе. А они уволились по собственному желанию, кто ушел на пенсию, свои имущественные сертификаты продали и никакого отношения к кооперативу они не имеют", – утверждает Николай Мовчан, глава сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселицкий".

Полиция начала уголовное производство по статье "подделка документов", а местные жители говорят, что противостояние в селе может быть не последним.

Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

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