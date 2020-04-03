Под Киевом ротвейлер искусал мужчину до смерти

В Боярке ротвейлер искусал местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов. Во время проведения досудебного расследования также установлено, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводке и намордника, несмотря на то, что указанная порода определяется, как потенциально опасная", – говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Тернополе собака вцепилась в лицо десятилетнему ребенку.

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