Под Киевом рухнула крыша спортзала, в котором находились дети

Сегодня, 16:29

Треск конструкции услышал преподаватель


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

В городе Вишневое под Киевом, где ранее мужчина устроил стрельбу на стадионе, на территории школы №4 рухнула крыша спортзала Favorite Fit. Инцидент произошел в субботу, 1 декабря, около 11:20, сообщает "Информатор".

По его данным, во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Треск конструкции услышал преподаватель и вывел всех учеников на улицу. После этого крыша сразу же обрушилась.

По словам отца одного из учеников, на момент происшествия занятия проводились в двух залах – в одном мальчики занимались дзюдо, а во втором девочки изучали танцы. Больше пострадал второй зал – под обломками осталась куча поврежденного оборудования. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Как рассказали местные жители, данный спорткомплекс был построен весной этого года. Они говорят, что зал возвели в краткие сроки. По их мнению, причиной обрушения могли стать недочеты при строительстве. Также есть версия, что крыша не выдержала вес снега, который шел всю ночь и утро.

Полиция оцепила территорию спортзала. Также следователи создали специальную комиссию, которая оценит ущерб и причины происшествия. На месте работают спасатели.

Ранее в Черкасской области обрушилась крыша пятиэтажки вместе с техэтажом. Чудом обошлось без пострадавших.
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