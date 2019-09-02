Под Киевом секретарь горсовета напал на активиста

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Борисполе 29 августа секретарь городского совета в здании мэрии напал на общественного активиста. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", – говорится в сообщении.

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На данный момент следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

Также открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.

Ранее сообщалось, что скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко, который ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП, угодил в очередную историю. На этот раз он напал на главу местной общественной организации "Небезразличные прилучане" Романа Гоголя.

Кроме того, в Сумской области неизвестные напали и жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина. Полиция расследует нападение как покушение на убийство.

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