Под Киевом семейный врач с подельниками торговал наркотиками

Всего полиция задержала четыре человека, которые сбывали метадон и соннат

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области разоблачила группу торговцев наркотиками, среди которых был врач семейной практики. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, были задержаны четыре человека, сбывавшие метадон, соннат и т.д.

"Правоохранители установили, что медработник г. Белая Церковь незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления, с целью дальнейшего их получения в аптечных учреждениях. Далее злоумышленники занимались их продажей наркозависимым лицам. Полицейские провели четыре оперативные закупки и провели шесть санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства, банковские карточки, с помощью которых осуществляли финансовые операции, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) и по ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение или сбыт сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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