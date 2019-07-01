Под Киевом сгорела АЗС
Жертв и пострадавших нет
В Ирпене под Киевом рано утром в понедельник, 1 июля, произошел пожар на территории модульной АЗС (сжиженный газ и дизельное топливо) по ул. Чкалова, 57. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Огонь вспыхнул в 04:36 в распределительной колонке и запорной арматуре емкости со сжиженным газом. В 6:10 пожар был ликвидирован на площади 50 м2.
"В результате пожара повреждены распределительная колонка, запорная арматура и помещение оператора", – говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 30 человек личного состава и пять единиц техники.
Напомним, что в мае в Житомире из-за крупного пожара на автомобильной заправке пострадали два человека. Огонь успел уничтожить три автомобиля, еще один – поврежден. Кроме того, горела запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром.
Ранее новости "Сегодня" писали, что взрывоопасные заправки в Украине строят вплотную к жилым домам. Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности, АЗС – опасный объект. Эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Билоус рассказал о нормах градостроения.
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