Под Киевом шестилетний ребенок выпал из окна

Мальчик выпал из окна на третьем этаже

Фото: Андрей Небитов/Facebook

В Киево-Святошинском районе шестилетний ребенок выпал из окна на третье этаже. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

"На днях в Борисполе из окон выпало двое детей, и вот снова... В Киево-Святошинском районе, шестилетний мальчик упал с третьего этажа. Родители оставили его с бабушкой, которая на мгновение отвлеклась, и произошел несчастный случай", – говорится в сообщении.

Фото: Андрей Небитов/Facebook

Фото: Андрей Небитов/Facebook

Во всех ситуациях дети травмировались, но, к счастью, остались живы.

Отметим, что на днях в Борисполе из окон выпали дети трех и четырех лет.

Ранее в столице произошел жуткий случай, который шокировал многих горожан. В квартире многоэтажки на проспекте Тычины на Березняках нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка.

Также в Запорожье правоохранители нашли мальчика, который двое суток провел в квартире с мертвыми родителями.

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