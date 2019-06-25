Под Киевом школьник получил сильные ожоги во время экстремального селфи
Подростка ударило током, его тело и одежда загорелись
В Броварах 14-летного парня ударило током во время съемки экстремального селфи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Чтобы сделать фото, школьник запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом железнодорожной станции "Бобрик" и взялся рукой за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 000 вольт. В результате произошел электрический разряд и вспыхнул огонь. Тело и одежда мальчика загорелись. К счастью рядом были его одноклассницы. Одна из них сразу бросилась тушить товарища футболкой, вызвала скорую и позвонила своему отцу", – говорится в сообщении.
Мужчина мгновенно на своем автомобиле приехал на железную дорогу, школьника посадили в машину и повезли в больницу.
По дороге подростка с многочисленными ожогами передали бригаде скорой помощи.
О ЧП полицейским сообщил дежурный врач Броварской многопрофильной клинической больницы. Как уточнили в полиции, пострадавший позвонил двум девушками и предложил им прогуляться. Они просили его на опасную высоту не подниматься, но парень не послушался.
"Сейчас он находится в реанимации. Ожоги тела 70% и шок I степени. Решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Киев. Ювенальная превенция сейчас изучает все обстоятельства происшествия", – резюмировали в полиции.
Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото и получил удар током.
Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.
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