Под Киевом школьник от скуки вызвал полицию и заявил об убийстве

В полицию столичного региона поступило несколько звонков от 10-летнего жителя села Кучак в Бориспольском районе. Мальчик сообщил полиции о том, что стал свидетелем убийства мужчины, сообщает ГУ НП Киева.

Также он сообщил, что неизвестные люди, которые совершили преступление, были в черных масках и с оружием в руках. Однако, каждый раз юный заявитель указывал другой адрес.

Группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела сразу выехала в указанное село. В дороге полицейские продолжали по мобильному телефону общаться с мальчиком, который подробно описал местность, где он сейчас находится.

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Именно таким образом сотрудникам полиции удалось разыскать место проживания школьника. Там он признался, что таким образом просто захотел пошутить, поскольку с бабушкой дома ему было скучно.

О недетских шалостях маленького мальчика оповестили его мать, в то время была в столице на работе. В отношении женщины работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Ювенальные полицейские провели беседу с мальчиком, чтобы в дальнейшем таких "развлечений" он больше не придумывал.

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