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Под Киевом школу закрыли на карантин из-за учителя с COVID-19

3 сентября, 12:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Учителя вернутся к работе только после тестирования на коронавирус

Среднюю школу №2 города Василькова, под Киевом, закрыли на карантин после того, как у одного из учителей лабораторно подтвердили заболевание COVID-19.

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Как сообщил в своем Facebook мэр города Владимир Сабадаш, 356 учеников и 21 учитель на протяжении двух недель будут обязаны находиться на изоляции. Учебный процесс будет продолжаться дистанционно.

Как стало известно, заболевший учитель контактировал с учителями младших классов, но не общался со школьниками – он находится на больничном.

"Было решено, что учителя 5-7 классов смогут продолжить учебный процесс в обычном режиме уже с понедельника (7 сентября – Ред.)", – заявил Садабаш.

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Также он подчеркнул, что перед выходом на работу сотрудники школы пройдут тестирование на коронавирус и будут обязаны представить отрицательные результаты.

Напомним, в одной из киевских школ с 1 сентября решили организовать дистанционное обучение – у двух педагогов обнаружили коронавирус.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов дал несколько простых советов по борьбе с COVID-19 в школах. К примеру: в сентябре детям помещение покидать не обязательно, однако в октябре-ноябре лучше выходить во избежание простудных заболеваний.

Также министр здравоохранения объяснил, как школьникам следует питаться в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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школа карантин васильков киевская область изоляция

Источник: Сегодня

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