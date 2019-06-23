Под Киевом сильный пожар возле автозаправок: появилось видео

Неподалеку от эпицентра пожара находятся газовые и бензиновые заправки, говорят люди

Фото: facebook.com/yulia.berezhkokaminska.

В город Буча, что под Киевом, возник сильный пожар – огнем охватило склады, предположительно с одеждой. Соответствующее видео появилось на странице группы "Буча Найкраще Місто" в Facebook.

"В Буче страшный пожар. Горят ангары по улице Депутатской рядом с массивом "Юбилейный". Огонь 10-15 м в высоту. Только что загорелся второй (ангар). И рядом начал дымить третий. Неподалеку от них газо- и бензозаправки. Пожарные говорят, что работает 4 машины. Человеческих жертв нет", – написала в Facebook Юлия Бережко-Каминская.

Также в комментариях люди пишут, что горели склады магазина одежды.

Отметим, как сообщали новости "Сегодня", спасатели на днях объявляли высокий уровень пожарной опасности из-за сильной жары.

Напомним, как мы ранее писали о пожарах в Украине, ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают 5 человек. за прошлый год в огне погибло 2009 человек, из них — 47 детей. В 2017-м смертей было меньше — 1819 человек. В то же время спасателям удалось вырвать из лап огня 2335 человек, в том числе и 350 детей.

Недавно под Днепром горела электричка, люди прыгали из вагонов на ходу. Дым начал распространяться по вагонам и люди запаниковали.

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