Под Киевом "скорая" попала в ДТП: три человека пострадали

Вызов о ДТП патрульные получили около 17:00

В субботу вечером, 18 июля, на варшавской трассе в Киевской области произошло ДТП с участием машины "скорой помощи", пострадали три человека. На месте происшествия безопасность дорожного движения обеспечивали патрульные.

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Об этом сообщила пресс-служба областной патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня около 17:00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г.Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи.

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Ранее правоохранители установили личности всех участников смертельного ДТП на трассе в Одесской области, в результате которого погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Выяснилось, что в автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха. Все они погибли на месте происшествия.

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