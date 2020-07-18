Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом "скорая" попала в ДТП: три человека пострадали

18 июля, 21:15

Елена Вус Елена Вус

Вызов о ДТП патрульные получили около 17:00

В субботу вечером, 18 июля, на варшавской трассе в Киевской области произошло ДТП с участием машины "скорой помощи", пострадали три человека. На месте происшествия безопасность дорожного движения обеспечивали патрульные.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба областной патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня около 17:00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г.Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

В тренде
Взрыв возле метро "Шулявская" в Киеве: новые подробности и данные о пострадавших

Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи.

Реклама

Ранее правоохранители установили личности всех участников смертельного ДТП на трассе в Одесской области, в результате которого погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Выяснилось, что в автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха. Все они погибли на месте происшествия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП скорая помощь киевская область пострадавшие Варшавское шоссе

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщинуПроисшествия
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцевПроисшествия
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)Происшествия
Появилось фото семьи, погибшей в Киеве по вине пьяного водителя
Появилось фото семьи, погибшей в Киеве по вине пьяного водителяПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять