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Под Киевом со стрельбой задержали мужчину, который напал с ножом на человека (видео)

5 мая, 09:17

Наталья Руда

В Святопетровском были слышны звуки автоматной очереди

В селе Святопетровском под Киевом поздно вечером 4 мая в ходе спецоперации задержали мужчину, который ходил по улице с ножом, напал на человека, а потом закрылся в квартире. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Неадекват ходил по ЖК с ножом и другим оружием, на кого-то напал, а потом закрылся в квартире.
Приехало спецподраздение КОРД, выбили дверь, была слышна стрельба из автомата. Надеемся, холостыми", - говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео с места инцидента.

Ранее сообщалось, что в пригороде Киева неадекватный мужчина нападал на людей – он проломил железным крюком мужчине голову в центре Бучи. Жители пригорода писали, что он был готов покалечить, убить за любую сумму денег и он психически нездоров. Его часто видели в Гостомеле, Буче, Ирпене, Ворзеле.

Также в столице мужчина в рясе, собиравший деньги "на храм", напал на женщину. Так, в районе станции метро "Черниговская" мужчина, одетый в рясу, заходил в различные заведения и требовал деньги "на храм". Одна из прохожих пыталась уточнить у мужчины, куда пойдут собранные деньги, на что в ответ он на нее напал и ударил по лицу. Также в сети опубликовано видео инцидента.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Киев задержание стрельба Святопетровское

Источник: Сегодня

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