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Под Киевом сожгли автомобиль журналистов-расследователей (фото)

17 августа, 08:35

Наталья Руда Наталья Руда

Kia Cerato восстановлению не подлежит

В Броварах в ночь на 17 августа сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, который вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato – это "Короли дорог", – написал Ткач.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая уточнила, что инцидент произошел после полуночи, а машина восстановлению не подлежит.

Ранее Ткач сообщил, что обнаружил дома признаки наличия прослушивающего устройства. Журналист вызвал домой полицию для документирования наличия устройства в квартире. Напомним, что Михаил Ткач в программе "Схемы: коррупция в деталях" публикует расследования о коррупции среди украинских топ-чиновников, государственных компаний и учреждений.

Также мы писали, что журналисту "Радио Свобода" во Львовской области Галине Терещук подожгли машину Mitsubishi Colt.

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Киев машины ткач пожар

Источник: Сегодня

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