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Под Киевом сожгли магазин кандидата в депутаты Верховной Рады

9 июля, 12:04

Полиция разыскивает причастных к поджогу

Фото: Нацполиция

Под Киевом, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района, в ночь на 9 июля сгорел продуктовый магазин, принадлежащий депутату Киевского областного совета, который баллотируется в депутаты Верховной Рады.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, возгорание в торговом помещении владелец обнаружил около четырех часов утра. Мужчина вызвал спасателей и полицию.

"В результате пожара повреждено 40 квадратных метров, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать подозреваемых.

Напомним, недавно под Полтавой на автостоянке вспыхнул масштабный пожар – горела техника для ремонта дорог. Шесть ремонтных машин стояли на обустроенной площадке вдоль трассы Киев-Харьков, вблизи села Шмыгли.


Прибывшие на вызов спасатели сразу начали тушить пожар, но огонь успел уничтожить три дорожных катки, два седельных тягача и экскаватор. Также пламя повредило покрытие и пластиковые элементы полуприцепа.

Ранее в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

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Тег пожар, поджог, депутат, киевская область, кандидат

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