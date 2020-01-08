Под Киевом спасатели сняли с крыши неадекватного мужчину с трехлетней дочкой

Сначала мужчину уговорили отдать ребенка, а потом с крыши спустили и его самого

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Броварах спасатели сняли с крыши мужчину в неадекватном состоянии и его трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Инцидент произошел в ночь на среду, 8 января, на улице Степана Бандеры. Так, спасателям поступило сообщение о том, что на крыше двухэтажного дома находится человек с ребенком.

"По прибытию спасателями установлено, что мужчина, 1985 года рождения, под действием неизвестных веществ вылез на крышу двухэтажного дома вместе с ребенком, 2016 рождения. Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть", – говорится в сообщении.

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Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

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После этого к мужчине, который был в неадекватном состоянии, по лестнице поднялся спасатель.

"Мужчина был напуган и был уверен, что представители полиции в него начнут стрелять. Пообщавшись, спасателю удалось успокоить его и убедить покинуть опасное место", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

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