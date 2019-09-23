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Под Киевом столкнулись автобус и грузовик: трое пострадавших

23 сентября, 07:49

От удара грузовик слетел в кювет

Под Киевом столкнулись грузовик Mercedes и междугородний автобус. В аварии пострадали три человека, сообщает "Информатор".

ДТП произошло вечером 22 сентября на въезде в село Бзов. По словам водителей автобуса, грузовик их подрезал. А вот сын водителя грузовика уверен, что это автобус "догнал" Mercedes и отправил его в кювет. Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения.

В результате аварии пострадали водитель грузовика, его жена и еще один пассажир. Их госпитализировали в больницу.

Также мы писали, в Киеве водитель такси врезался в мопед с двумя курьерами-иностранцами. От удара транспортное средство отбросило в сторону. Один из мужчин разбил голову, а у второго – перелом ноги.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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