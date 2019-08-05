Один из водителей грузовиков не предоставил преимущества в движении второму

Фото: патрульная полиция Киевской области

Под Киевом столкнулись две фуры: видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC 2019-08-05T14:21:00+03:00 Происшествия Один из водителей грузовиков не предоставил преимущества в движении второму

В Бориспольском районе под Киевом водители грузовиков не поделили между собой дорогу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"В начале 10 утра патрульные получили вызов: "ДТП без травмированных". На автодороге Р-03 на повороте с. Пролиски произошло столкновение двух транспортирних средств Renault Macnum и DAF", – говорится в сообщении.

Так, 60-летний водитель Renault Macnum не следил за дорожной обстановкой и на регулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении 53-летнему водителю автомобиля DAF.

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В результате произошло столкновение. На водителя-нарушителя патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП (совершение ДТП).

Ранее сообщалось, что в селе Станишовка Таращанского района Киевской области 28 июля произошло ДТП, в результате которого 15-летний подросток впал в кому.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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