Под Киевом столкнулись две фуры: видео

В Бориспольском районе под Киевом водители грузовиков не поделили между собой дорогу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
"В начале 10 утра патрульные получили вызов: "ДТП без травмированных". На автодороге Р-03 на повороте с. Пролиски произошло столкновение двух транспортирних средств Renault Macnum и DAF", – говорится в сообщении.
Так, 60-летний водитель Renault Macnum не следил за дорожной обстановкой и на регулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении 53-летнему водителю автомобиля DAF.
В результате произошло столкновение. На водителя-нарушителя патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП (совершение ДТП).
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