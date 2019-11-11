Под Киевом столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка с малышом – видео ДТП

Фото: 24.kz.

В селе Петропавловская Борщаговка произошло столкновение легковушки и автобуса. ЧП произошло около 11 утра на улице Авиаторов, 27 с участием трех транспортных средств: Opel Astra, ВАЗ 2101 и микроавтобуса "Рута", сообщает Патрульная полиция Киевской области.

По предварительным данным, аварийную ситуацию создал водитель Opel Astra, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водитель ВАЗа смогла сманеврировать и обойти Opel. Однако, совершила столкновение с микроавтобусом, который ехал по встречной полосе. Вследствие ДТП пострадал водитель автобуса и водитель ВАЗ, их забрали в больницу.

В салоне легковушки также находился двухлетний ребенок в автокресле, которое спасло его от травм. А в автобусе, кроме водителя, ехала женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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