Под Киевом столкнулись Porsche и маршрутка: двое погибших

В Буче во вторник, 3 декабря, произошло ДТП при участии Porsche Cayenne и маршрутки. В результате аварии погибли два человека, сообщается в паблике "Громада Бучи" в Facebook.
На данный момент известно, что трагедия произошла на перекрестке улиц Полевой и Островского. В результате ДТП маршрутка перевернулась.
На данный момент подробности уточняются.
По данным пользователей, на данном перекрестке регулярно происходят аварии.
Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.
Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.
Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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