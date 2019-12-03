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Под Киевом столкнулись Porsche и маршрутка: двое погибших

3 декабря, 15:42

В результате ДТП маршрутка перевернулась

Фото: Олена Жежера/Facebook

Фото: Олена Жежера/Facebook

В Буче во вторник, 3 декабря, произошло ДТП при участии Porsche Cayenne и маршрутки. В результате аварии погибли два человека, сообщается в паблике "Громада Бучи" в Facebook.

На данный момент известно, что трагедия произошла на перекрестке улиц Полевой и Островского. В результате ДТП маршрутка перевернулась.

Фото: Олена Жежера/Facebook

Фото: Олена Жежера/Facebook

На данный момент подробности уточняются.

По данным пользователей, на данном перекрестке регулярно происходят аварии.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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авария ДТП Буча

Источник: Сегодня

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