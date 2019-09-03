Под Киевом столкнулись пять машин: движение в сторону столицы усложнено

/ Фото: mvs.gov.ua

В Киевской области на 20 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в сторону столицы в связи с аварией усложнено. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пяти автомобилей временно затруднено движение на 20 км автодороги Киев-Чоп. Направление осложнения в движении – город Киев", - говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киевской области Реклама

При этом пока что не сообщается о пострадавших.

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Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

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Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

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