Под Киевом столкнулись пять машин: движение в сторону столицы усложнено

В Киевской области на 20 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение в сторону столицы в связи с аварией усложнено. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пяти автомобилей временно затруднено движение на 20 км автодороги Киев-Чоп. Направление осложнения в движении – город Киев", - говорится в сообщении.
При этом пока что не сообщается о пострадавших.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.
Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.
Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.
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