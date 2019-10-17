Под Киевом столкнулись три авто и мотоцикл: видео

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Буче под Киевом на Варшавской трассе, где ранее перевернулся грузовик, накануне вечером произошло серьезное ДТП при участии четырех транспортных средств. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Водитель буса Hyundai не в трезвом состоянии въехал в мотоцикл BMW. Мото откинуло в автомобиль Audi. В свою очередь Audi врезалась еще в одну Audi", – говорится в сообщении.

Мотоциклиста госпитализировали с переломом ноги, детали происшествия устанавливаются.

При этом уточняется, что тест на Drager у водителя Hyundai показал один промилле.

Участники аварии ищут свидетелей.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили аварию, столкнувшись с машиной правоохранителей.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива, она была госпитализирована в больницу.

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