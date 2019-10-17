Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Под Киевом столкнулись три авто и мотоцикл: видео

17 октября, 09:50

В результате аварии водителя мотоцикла госпитализировали

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Буче под Киевом на Варшавской трассе, где ранее перевернулся грузовик, накануне вечером произошло серьезное ДТП при участии четырех транспортных средств. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Водитель буса Hyundai не в трезвом состоянии въехал в мотоцикл BMW. Мото откинуло в автомобиль Audi. В свою очередь Audi врезалась еще в одну Audi", – говорится в сообщении.

Мотоциклиста госпитализировали с переломом ноги, детали происшествия устанавливаются.

При этом уточняется, что тест на Drager у водителя Hyundai показал один промилле.

Участники аварии ищут свидетелей.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили аварию, столкнувшись с машиной правоохранителей.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива, она была госпитализирована в больницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Буча Варшавское шоссе

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расправа прямо на свадьбе: На одного
Расправа прямо на свадьбе: На одного "вора в законе" в Украине стало меньшеПроисшествия
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)Происшествия
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)Происшествия
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видеоПроисшествия
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧППроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...