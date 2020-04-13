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Под Киевом столкнулись три машины, есть пострадавшие (фото)

13 апреля, 13:58

Мила Князьская-Ханова

Скорая забрала в больницу трех человек

В Ирпенском районе на 32 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП. Там около 10 утра в районе Ворзеля столкнулись три автомобиля, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

По предварительной информации, 50-летний водитель Skoda Octavia не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с ВАЗ, после чего автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где врезался в Jeep Grand Cherokee.

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Вследствие ДТП водитель Jeep, пассажир Skoda и пассажир ВАЗ получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Патрульные полицейские занимаются регулированием движения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи. В дальнейшем этим событием заниматься следователи.

Ранее в столичном главке Национальной полиции сообщили подробности смертельной аварии на Харьковском шоссе в Киеве, где автомобиль Skoda Octavia вечером 12 апреля на синих номерных знаках сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

Также сообщалось, что в Бородянском районе в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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Киев ДТП ВАЗ врезался происшествия

Источник: Сегодня

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