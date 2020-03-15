Под Киевом треснувший коллектор оставил жителей без воды

Старую трубу коллектора латают, чтобы как можно быстрее дать людям воду,

Без воды в кранах c ночи субботы остались жители четырех городков под Киевом – Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня, где ранее произошло страшное ДТП, – прорвало основной канализационный коллектор.

Оксана готовится принимать гостей. В семье праздник – день рождения мужа, но настроение ей, признается, утром испортили – отключили воду. Готовить, когда нечем помыть посуду, было сложно и гораздо дольше, но, говорит, справилась.

Проблемы с водой были и в Ирпенской детской больнице – правда, недолго.

"Минут двадцать не было, может тридцать. Потом появилась", – говорит санитарка Ольга Лацыба.

Продавщица в магазине уже после обеда допродавала запасы бутилированной воды.

Срочно запасаться водой Татьяна Савельева, которая живет на первом этаже многоэтажки, принялась утром. Как только проснулась – напор в кране был слабым – поняла, что в любой момент воды может не стать.

"Готовимся как можем, все чайники, кастрюльки, все что имеем. Для Ирпеня это не редкость, у нас часто аварии случаются, но на этот раз говорят – все серьезно", – делится женщина.

На дне котлована, по колено в грязи, рабочие чинят старый коллектор. С ночи субботы вокруг этой ямы кипит работа – глубоко внизу ремонтируют трубу старого изношенного коллектора – он не выдержал нагрузки и треснул. Старую трубу коллектора латают, чтобы как можно быстрее дать людям воду, а рядом – роют траншею чтобы проложить новую современную пластиковую.

"Сейчас мы прокладываем две металлические трубы, чтобы могли по ним проходить стоки, а параллельно мы прокладываем новый коллектор канализационный. Завтра(в воскресенье – Ред.) уже будет проложен новый коллектор", – говорит Александр Маркушин, первый заместитель ирпенского городского головы.

Воду – обычного напора – жителям Приирпенья обещали еще в субботу вечером.

Напомним, 13 января возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама