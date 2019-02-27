Под Киевом три человека пострадали в масштабном ДТП

В одной из машин ехала мама с маленьким ребенком

Фото: А.Ракитин

Под Киевом три человека пострадали в масштабном ДТП Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/672/245/5c7672245de2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/672/245/5c7672245de2b.jpg 2019-02-27T13:21:00+02:00 Происшествия В одной из машин ехала мама с маленьким ребенком

Вечером 26 февраля на Столичном шоссе (старая Обуховская дорога) произошла серьезная авария. На самой границе Киева и Киевской области, на 29 км дороги, столкнулись Skoda и Audi.

По предварительным данным, Skoda двигалась в сторону Киева. Водитель внезапно потерял управление и допустил столкновение с другой легковушкой, в которой ехала жительница Козина с маленьким ребенком. От сильнейшего удара у Skoda вылетел двигатель, а Audi врезалась в отбойник.



























С места ДТП были госпитализированы три человека. С обстоятельствами аварии разбираются правоохранители.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.