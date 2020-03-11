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Под Киевом у маршрутки на ходу отлетело колесо (видео)

11 марта, 18:38

Сергей Пономаренко

Инцидент зафиксировали расположенные рядом камеры видеонаблюдения

Под Киевом, в селе Крюковщина, где недавно вспыхнул пожар на новостройке, у маршрутки на ходу отпало колесо. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Микроавтобус ехал по правой полосе дороги, как вдруг у него отпало колесо и покатилось через всю дорогу. При этом водитель одной из машин на встречной полосе едва успел увернуться от столкновения. После инцидента водитель маршрутки проехал еще несколько метров и только тогда остановился. В салоне были пассажиры, однако в результата инцидента никто не пострадал.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Киеве два водителя маршруток устроили драку на дороге недалеко от станции метро "Черниговская". Причины конфликта не сообщаются, однако на опубликованном в социальных сетях видео запечатлены кадры, как двое мужчин устроили "разборки" прямо у транспортных средств рядом с общественной остановкой.

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Кроме того, мы писали о том, как в Сумах правоохранители обнаружили водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения.

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транспорт ДТП маршрутка колесо

Источник: Сегодня

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