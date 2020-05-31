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Под Киевом умер 13-летний мальчик: что известно о трагедии

31 мая, 16:47

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Судмедэкспертиза устанавливает причины смерти подростка

Пока жители Кагарлыка отходят от жуткого изнасилования в полицейском участке, в Кагарлыцком районе при неясных обстоятельствах погиб 13-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Киевской области, трагедия произошла 30 мая, когда подросток вместе с родителями приехал из Киева на дачу в село Гребни.

"Мальчик ушел гулять в 16:30. и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часов обратились за помощью в полицию", – отметили в правоохранительных органах.

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В результате поисков, в которых задействовали местных полицейских, ювенальную полицию и добровольцев, тело школьника нашли под завалами из кирпича на территории заброшенного полуразвалившегося животноводческого комплекса.

/ Фото: Нацполиция

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Криминалисты осмотрели тело о направили его на судмедэкспертизу для установления причин смерти, а полицейские устанавливают свидетелей и обстоятельства гибели мальчика.

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Напомним, ранее в этом году в Дарницком районе столицы пропал семилетний мальчик. При помощи кинологов и служебного пса полицейские обнаружили его в течение полутора часов целым и невредимым.

А пару недель назад в Киевской области области пропала 15-летняя жительница Бучи. Девушку обнаружили на заброшенном кирпичном заводе, при этом, как оказалось, чтоб усложнить поиски, она перекрасила волосы.

Отметим, что в прошлом году в Одесской области произошла трагедия, которая повергла в шок всю Украину – в выгребной яме села Ивановка обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки. Подробности в видеосюжете:

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смерть розыск мальчик киевская область пропажа Кагарлык

Источник: Сегодня

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