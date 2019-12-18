Под Киевом в дом предпринимателей бросили взрывчатку

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Великая Салтановка близ Василькова утром в среду, 18 декабря, неизвестный бросил взрывчатку в дом предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Сегодня в половине пятого утра в с. Великая Салтановка во дворе частного дома произошел взрыв. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В результате взрыва повреждены две машины, обошлось без пострадавших.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером в четверг, 21 ноября, произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе. В частности, по предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома.

Кроме того, в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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