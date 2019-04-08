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Под Киевом в ДТП погиб гендиректор Allseeds Group

Сегодня, 10:13

Слабовский помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт

Фото: Владимир Слабовский/Facebook
Фото: Владимир Слабовский/Facebook.
Под Киевом в ДТП погиб гендиректор Allseeds Group //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af1/bdd/5caaf1bdd32fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af1/bdd/5caaf1bdd32fb.jpg Происшествия Слабовский помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт

Под Киевом 7 апреля в ДТП погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета директоров группы Allseeds Вячеслав Петрище.

"Ушел из жизни мой друг и соратник Владимир Слабовский. К сожалению, Бог забирает лучших. Это был человек жизни! … Человек, который за нашу землю воевал и пуля его не взяла. Нелепость, не поддающаяся объяснению – авария. Мгновение и жизни нет", - написал Петрище.

Слабовский родился в 1962 году в Снежном Донецкой области. Компания Allseeds Group была основана в 2010 году. Сам бизнесмен помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт.

Владимир Слабовский (слева). Фото: Юрий Бутусов/Facebook

Обстоятельства ДТП пока что не сообщаются.

Напомним, под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Киев, авария, ДТП, гибель, бизнесмен, смертельное ДТП

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