Под Киевом в ДТП погиб гендиректор Allseeds Group
Слабовский помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт
Под Киевом 7 апреля в ДТП погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета директоров группы Allseeds Вячеслав Петрище.
"Ушел из жизни мой друг и соратник Владимир Слабовский. К сожалению, Бог забирает лучших. Это был человек жизни! … Человек, который за нашу землю воевал и пуля его не взяла. Нелепость, не поддающаяся объяснению – авария. Мгновение и жизни нет", - написал Петрище.
Слабовский родился в 1962 году в Снежном Донецкой области. Компания Allseeds Group была основана в 2010 году. Сам бизнесмен помогал армии и развозил волонтерскую помощь на фронт.
Владимир Слабовский (слева). Фото: Юрий Бутусов/Facebook
Обстоятельства ДТП пока что не сообщаются.
Напомним, под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельно ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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