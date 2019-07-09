Под Киевом в ДТП сгорели военные: подробности страшной аварии

В автомобиле ГАЗ находились девять военнослужащих-контрактников, из которых выжили не все

Фото: Нацполиция

На днях в Киеве внедорожник с военными врезался в легковушку, а теперь снова военнослужащие попали в ДТП, на этот раз со смертельным исходом. ДТП случилось на трассе Киев – Чоп этой ночью, сообщает Полиция Киевской области.

Авария произошла в три часа ночи на 65 км автотрассы Киев – Чоп в направлении столицы. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем ГАЗ-32223, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля ГАЗ, где находились девять солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое из них, которые находились в кузове авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами нижних конечностей", – говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что 36-летнего водителя иномарки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве иномарка сбила женщину. Пострадавшая и ее подруга пытались перебежать три полосы дороги, но не успели.

Ранее в Патрульной полиции Украины сообщали, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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