Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом в колодце погибли трое молодых мужчин https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86 2019-07-29T19:20:21+03:00 Происшествия Трагедия произошла в селе Русаки

В селе Русаки Киевской области 29 июня днем произошло трагическое ЧП: в колодце водонапорной башни водного хозяйства трое мужчин потеряли сознание. Спасателей на место происшествия вызвали в 13:12, сообщили в ГСЧС столичного региона.

Прибывшие спасатели выяснили, что мужчины в колодце – сотрудники коммунального предприятия, которые проводили плановые работы по замене задвижки. Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужчины, 1986 года рождения, прибыла карета скорой помощи. К сожалению, медики лишь констатировали его смерть.

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Еще двух мужчин 1975 года рождения подняли на поверхность с признаками жизни и передали работникам кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи их повезли в больницу, однако по дороге они умерли.

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Ранее в Херсонской области в колодце для полива во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека и еще двое отравились неизвестным газом, когда попытались спасти пострадавших.

Напомним, ранее в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, и еще один оказался в больнице. А в одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погиб трехлетний ребенок.

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