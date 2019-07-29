Под Киевом в колодце погибли трое молодых мужчин

В селе Русаки Киевской области 29 июня днем произошло трагическое ЧП: в колодце водонапорной башни водного хозяйства трое мужчин потеряли сознание. Спасателей на место происшествия вызвали в 13:12, сообщили в ГСЧС столичного региона.
Прибывшие спасатели выяснили, что мужчины в колодце – сотрудники коммунального предприятия, которые проводили плановые работы по замене задвижки. Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужчины, 1986 года рождения, прибыла карета скорой помощи. К сожалению, медики лишь констатировали его смерть.
Еще двух мужчин 1975 года рождения подняли на поверхность с признаками жизни и передали работникам кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи их повезли в больницу, однако по дороге они умерли.
Ранее в Херсонской области в колодце для полива во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека и еще двое отравились неизвестным газом, когда попытались спасти пострадавших.
Напомним, ранее в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, и еще один оказался в больнице. А в одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погиб трехлетний ребенок.
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