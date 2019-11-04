Под Киевом в лесу нашли огромную свалку хлеба

/ Фото: dtp.kiev.ua

В лесу близ села Фурсы, где ранее произошел масштабный пожар, нашли огромную свалку выброшенного заплесневелого хлеба. Соответствующее фото появилось в паблике "dtp.kiev.ua".

"Ужас! Киевская область. Вот такую гору хлеба нашел сегодня в лесу вблизи Фурсов. Интересно, откуда хлеб? Продайте со скидкой людям, но лучше выбросят" - цитируется в паблике сообщение обнаружевшего хлеб пользователя.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в районе ДВРЗ и улицы Довбуша киевляне обнаружили кучи выброшенной старой обуви: кеды, ботинки, тапочки и сапоги. Жители предполагают, что это сделали владельцы секонд-хенда после того, как не смогли продать свой товар.

Как городские власти призывают киевлян сортировать мусор – смотрите в сюжете:

Напомним, что с началом осени в Украине пошли в рост цены на большинство товаров и услуг. "Сегодня" проанализировали, как изменились цены за месяц и за год (сентябрь к сентябрю), выяснили, в каком регионе сейчас самые высокие и самые низкие цены на наиболее важные товары и услуги. Впереди по расходам на жизнь столичный регион – как Киев, так и область: здесь мясо и хлеб не только дороже, чем в Тернопольской области, но и цены на аренду жилья в 1,5-2 раза выше, чем в других областях.

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