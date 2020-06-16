Под Киевом в развлекательном заведении 21-летний парень отрезал посетителю ухо

В Ирпене 21-летний парень, который уже ранее имел проблемы с законом, отрезал в развлекательном заведении ухо посетителю. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В настоящее время один из районных судов столичной области рассматривает дело по его обвинению в покушении на умышленное убийство. Тогда за совершение тяжкого преступления суд отпустил молодого человека под залог в размере 300 тысяч гривен. На этот раз в одном из развлекательных заведений города Ирпень у него произошел инцидент с одним из посетителей. Молодчик расправился со своим оппонентом дерзко и цинично – ножом отрезал ему ушную раковину", – говорится в сообщении.

Работники полиции задержали злоумышленника на месте преступления. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Хулигану объявлено о подозрении в совершении преступления. Правоохранители обратятся с ходатайством об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, что столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке для мусора.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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