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Под Киевом в реку слили канализационные отходы

16 июля, 09:57

Наталья Руда Наталья Руда

Загрязнение реки Сиверки уже не первый раз происходит в Крюковщине

В селе Крюковщина, которое расположено под Киевом, в русло реки Сиверка сливали канализационные отходы.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Так, 14 июля специалисты Госэкоинспекции проверили земли, подчиненные сельскому совету Крюковщины.

Проверка выявила:

  • четыре несанкционированных слива канализационных отходов через ландшафтный заказник "Озерное", охраняемый законом, в русло Сиверки;
  • незаконную передачу в собственность земельных участков в пределах природно-заповедного сферы для жилой застройки и ведения личного сельского хозяйства (ЛСГ), соответствующие решение принял сельсовет;
  • засорение строительными отходами земельных участков, переданных в собственность в пределах природно-заповедной сферы.

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Инспекция готовит предписание с требованиями устранить нарушения. Документы проверки передадут правоохранителям.

Напомним, что в столице озеро Луговое, которое входит в систему озер Опечень, снова залили мазутом.

Ранее в реке Здвиж у села Юров, в Макаровском районе на Киевщине, зафиксировали мор рыбы. В Госрыбагентстве сообщили, что река загрязнена, а гибель рыбы отмечена от села Червоная Слобода в Макаровском районе до дамбы в Макарове.

Также смотрите в сюжете о загрязнении реки на Прикарпатье нефтепродуктами:

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Киев загрязнение канализация озеро Крюковщина

Источник: Сегодня

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