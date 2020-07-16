Под Киевом в реку слили канализационные отходы

В селе Крюковщина, которое расположено под Киевом, в русло реки Сиверка сливали канализационные отходы.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.
Так, 14 июля специалисты Госэкоинспекции проверили земли, подчиненные сельскому совету Крюковщины.
Проверка выявила:
- четыре несанкционированных слива канализационных отходов через ландшафтный заказник "Озерное", охраняемый законом, в русло Сиверки;
- незаконную передачу в собственность земельных участков в пределах природно-заповедного сферы для жилой застройки и ведения личного сельского хозяйства (ЛСГ), соответствующие решение принял сельсовет;
- засорение строительными отходами земельных участков, переданных в собственность в пределах природно-заповедной сферы.
Инспекция готовит предписание с требованиями устранить нарушения. Документы проверки передадут правоохранителям.
Напомним, что в столице озеро Луговое, которое входит в систему озер Опечень, снова залили мазутом.
Ранее в реке Здвиж у села Юров, в Макаровском районе на Киевщине, зафиксировали мор рыбы. В Госрыбагентстве сообщили, что река загрязнена, а гибель рыбы отмечена от села Червоная Слобода в Макаровском районе до дамбы в Макарове.
Также смотрите в сюжете о загрязнении реки на Прикарпатье нефтепродуктами:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк