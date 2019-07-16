Под Киевом в сельском ставке нашли холерный вибрион

Жителей Виты-Почтовой населенного пункта призвали воздержаться от купания

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Холерный вибрион нашли в ставке в селе Вита-Почтовая под Киевом. Об этом сообщается на странице Facebook Вито-Почтового сельского совета.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области сообщает, что в ставке с. Вита-Почтовая обнаружен холерный вибрион. Потребление такой воды во время отдыха или осуществления хозяйственных нужд может вызвать острые кишечные инфекции", – говорится в сообщении.

Жителей населенного пункта призвали воздержаться от купания в ставке, пока результаты анализов не покажут отсутствие холерного вибриона.

Ранее сообщалось, что на всех столичных пляжах Госпотребслужба не рекомендует заходить в воду, так как на 10 из 14 пляжей нашли кишечную палочку. Во время проверки выяснили, что и песок в зонах отдыха в этом году не заменяли на новый. А еще на пляжах не хватает туалетов и мусорных контейнеров.

При этом мы писали, что киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.

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