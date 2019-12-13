Под Киевом в водоем слили нечистоты

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Вышгороде недалеко от оросительного канала ГАЭС из ассенизаторской машины в водоем слили нечистоты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"На месте происшествия полицейские обнаружили специализированный грузовой автомобиль "МАЗ" с цистерной. Водителем спецтранспорта, который слил в водоем нечистоты, оказался 38-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Полиция изъяла транспорт, цистерну и шланги, а также отобрала образцы воды из "рукава" и песчано-глиняной массы.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

"Эти вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз, чтобы установить содержание вещества, которое сливалось", – уточнили в полиции.

Владелец спецтранспорта устанавливается. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в киевском Национальном ботсаду им. Гришко вспыхнул скандал из-за сливной канализации. Владельцы частных домов якобы нелегально подключаются к трубам канализационной насосной станции ботсада, что приводит к вытечке нечистот. "Удобрение" попадает на территорию заповедной зоны, из-за чего начали засыхать 300-летние деревья.

Также в центре Тернополя люди задыхаются смрадом нечистот, которые неизвестные сливают в озеро посреди города.

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