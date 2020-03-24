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Под Киевом в заброшенном ДК подделывали антисептик (фото, видео)

24 марта, 15:26

Наталья Руда

Подпольный цех обнаружили в Козаровичах

В заброшенном сельском ДК в Козаровичах полицейские "накрыли" подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Сообщается, что подпольный цех и лабораторию нашли полицейские группы реагирования Вышгородского района и вызвали на место следственно-оперативную группу.

"При проведении неотложного обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную "готовую" продукцию. На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

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Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации подпольного бизнеса, а также пути происхождения контрафактного сырья и способы сбыта "готовой" продукции.

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Кроме того, смотрите, как правильно использовать антисептик для рук:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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подделка карантин киевская область контрафакт коронавирус антисептик

Источник: Сегодня

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