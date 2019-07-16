Под Киевом в жилом доме произошел мощный взрыв: погиб один человек
В результате взрыва газовоздушной смеси жилой дом полностью разрушен
Взрыв произошел в жилом доме в селе Сеньковка Бориспольского района в Киевской области во вторник, 16 июля. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 14:50 в с. Сеньковка Бориспольского района в частном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси (предварительная информация), в результате чего погиб один человек. Дом разрушен", - говорится в сообщении.
На ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены девять человек личного состава и две единицы техники.
Другие подробности пока что не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в июне произошел взрыв в одном из гаражей в Шевченковском районе столицы. Причиной взрыва следователи считают утечку газа.
Кроме того также произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.
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