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Под Киевом в жилом доме рухнула крыша

1 июля, 02:19

Елена Вус Елена Вус

В результате инцидента никто не пострадал

Во вторник, 30 июня, в Киевской области в селе Садовое Барышевского района произошло ЧП. В многоквартирном двухэтажном жилом доме обрушилась часть крыши. Решается вопрос о временном отселении жильцов.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской облгосадминистрации.

"Обрушилась кровля дома в селе Садовое по улице Гагарина, 4. Это многоквартирный двухэтажный дом. В нем два подъезда по шесть квартир. По счастливой случайности судьбы, кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали", – сообщили в ОГА.

В результате обвала заблокированы проходы к двум квартирам. По данным ГСЧС, в них на момент обвала никого не было.

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"Решаем вопросы временного отселения. Держу ситуацию под личным контролем. Уже утром комиссия ТЭБ и ЧС Березанской горсовета определит размер ущерба и вопрос восстановления кровли", – сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

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По словам представителей местной власти, проблема с кровлей в этом доме не нова. По предварительной оценке ее замена будет стоить 500 тыс грн. Средства в бюджете на это заложены.

Ранее обрушение части жилого дома на улице Ясной в Одессе, которое произошло ранним утром 10 июня, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

А во Львове на улице Литвиненко, 13 из-за обрушения перил трое людей выпали с балкона второго этажа. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

О том, как в Киеве на двух женщин обрушились бетонные плиты, смотрите видео:

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крыша многоэтажка обрушение киевская область

Источник: Сегодня

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