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Под Киевом вандалы разгромили забор музея-заповедника

Сегодня, 15:18

Дирекция музея сообщила, что несовершеннолетним без сопровождения взрослых ограничат вход на территорию

Фото: Национальный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году"/Facebook
Фото: Национальный музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году"/Facebook.

Вандалы разбили часть бетонного забора Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году" в Новых Петровцах под Киевом и сломали калитку хозяйственного двора. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля, сообщается на странице музея в Facebook.

"Дирекция музея всегда лояльно относится к отдыхающим в рекреационные зоне заповедника. К сожалению не все посетители ведут себя корректно. В связи с этим пребывание на территории Национального музея-заповедника будет ограниченным, вход несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещен. После 22:00 часов территория музея-заповедника будет передана под государственную охрану", - говорится в сообщении.

Также в музее напомнили, что это уже не первый случай вандализма, ранее там уже выкапывали деревья, разбивали ограждения и вырывали цветы.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег заповедник, музей, вандалы, новые петровцы

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